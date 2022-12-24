24 декабря 2022, 02:38
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове
Врачи сообщили о тяжелом состоянии двоих пострадавших при пожаре в Кемерове
Двое пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали с ожогами. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном центре медицины катастроф.
В общей сложности, как отметили в пресс-службе центра, врачи оказали помощь шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени. Их определили на амбулаторное лечение.
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«Два человека с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
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Для ликвидации последствий пожара привлекли четыре бригады скорой помощи и одну бригаду Центра медицины катастроф, отметил собеседник агентства. На месте пожара сейчас продолжает дежурить бригада центра.
Огонь охватил частный дом престарелых на улице Акмолинская в Кемерове поздно вечером 23 декабря. По последним данным, жертвами происшествия стали 13 человек. Предварительно, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи. Сейчас пожар ликвидирован. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить специалистам.
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