Происшествия 24 декабря 2022, 02:38 Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове Врачи сообщили о тяжелом состоянии двоих пострадавших при пожаре в Кемерове РИА «Новости»

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Двое пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали с ожогами. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном центре медицины катастроф.

В общей сложности, как отметили в пресс-службе центра, врачи оказали помощь шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени. Их определили на амбулаторное лечение.

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«Два человека с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

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Для ликвидации последствий пожара привлекли четыре бригады скорой помощи и одну бригаду Центра медицины катастроф, отметил собеседник агентства. На месте пожара сейчас продолжает дежурить бригада центра.

Огонь охватил частный дом престарелых на улице Акмолинская в Кемерове поздно вечером 23 декабря. По последним данным, жертвами происшествия стали 13 человек. Предварительно, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи. Сейчас пожар ликвидирован. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить специалистам.