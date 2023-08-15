Происшествия 15 августа 2023, 14:09 Врачи сообщили о состоянии пострадавших от взрыва на месторождении в Югре Депздрав Югры: состояние пострадавших на месторождении крайне тяжелое РИА «Новости»

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За жизнь пострадавших после ЧП на месторождении в Югре продолжают бороться врачи. Состояние госпитализированных оценили как тяжелое. Об этом «Известиям» сообщил замдиректора регионального департамента здравоохранения Максим Малхасьян.

С места ЧС в Югре в медучреждения округа доставили шесть человек, получивших травмы.

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«Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое или крайне тяжелое», — указал Малхасьян.

По его словам, двух пострадавших силами санавиации транспортировали в окружной ожоговый центр в городе Пыть-Ях, столько же человек госпитализировали в ожоговое отделение Сургута, еще двоих направили на лечение в окружную больницу Нягани.

«Сейчас они получают помощь в условиях специализированных ожоговых отделений. Все специалисты и средства в центрах есть», — заверил замдиректора регионального здравоохранения.

Малхасьян подчеркнул, что за жизнь всех шести пациентов продолжают бороться реаниматологи, комбустиологи и хирурги.

Кроме того, медработники региональных больниц связались с отделением Федерального центра им. Вишневского. Специалисты совместно определили тактику лечения пострадавших.

Взрывы на Талинском нефтяном месторождении в Югре прогремели вечером 14 августа. Пламя перекинулось на людей, которые стояли у карьера. При ЧП погибли два человека, шести потребовалась госпитализация.