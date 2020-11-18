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    18 ноября 2020, 20:44

    Врачи скорой чудом избежали серьезных травм, влетев в экскаватор. Фото и видео

    Алла Морген, Кирилл Фролов

    В Москве машина сокрой помощи столкнулась с мини-экскаватором на шоссе Энтузиастов. Врачи чудом не получили серьезных травм: ковш пробил лобовое стекло между креслами водителя и медика, сообщил источник «360».
    Врачи скорой чудом избежали серьезных травм, влетев в экскаватор. Фото и видео

    На кадрах с видеорегистратора скорой видно, что машина на небольшой скорости движется по полосе, на которой стоит мини-экскаватор со знаком объезда и знаком дорожных работ.

    Врачи скорой чудом избежали серьезных травм, влетев в экскаватор. Фото и видео | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Водитель скорой не заметил вовремя препятствие и затормозил слишком поздно. В машине медиков сработал автоматический вызов экстренных служб на место аварии.

    Ранее в Ленинградской области грузовик DAF столкнулся с автобусом ПАЗ. В аварии погибла 83-летняя женщина. В больницу с травмами обратились 11 человек.