Врачи скорой чудом избежали серьезных травм, влетев в экскаватор. Фото и видео

В Москве машина сокрой помощи столкнулась с мини-экскаватором на шоссе Энтузиастов. Врачи чудом не получили серьезных травм: ковш пробил лобовое стекло между креслами водителя и медика, сообщил источник «360».

На кадрах с видеорегистратора скорой видно, что машина на небольшой скорости движется по полосе, на которой стоит мини-экскаватор со знаком объезда и знаком дорожных работ.

Источник фото: телеканал «360»

Водитель скорой не заметил вовремя препятствие и затормозил слишком поздно. В машине медиков сработал автоматический вызов экстренных служб на место аварии.

Ранее в Ленинградской области грузовик DAF столкнулся с автобусом ПАЗ. В аварии погибла 83-летняя женщина. В больницу с травмами обратились 11 человек.