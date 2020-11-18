18 ноября 2020, 17:13
Дело возбудили после смертельного ДТП в Ленинградской области
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП, которое произошло в Лодейном Поле в Ленинградской области 18 ноября, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Уточняется, что авария случилась в 10:32. Согласно предварительным данным, 39-летний водитель большегруза DAF не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ.
В ДТП погибла 83-летняя женщина. В больницу обратились 11 человек. Четверо пострадавших госпитализированы. В настоящий момент один человек в реанимации, трое получили травмы средней степени тяжести.
Следователи завели дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. В настоящий момент водитель грузовика задержан.