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    18 ноября 2020, 17:13

    Дело возбудили после смертельного ДТП в Ленинградской области

    Полина Петрова

    Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП, которое произошло в Лодейном Поле в Ленинградской области 18 ноября, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
    Дело возбудили после смертельного ДТП в Ленинградской области

    Уточняется, что авария случилась в 10:32. Согласно предварительным данным, 39-летний водитель большегруза DAF не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ.

    В ДТП погибла 83-летняя женщина. В больницу обратились 11 человек. Четверо пострадавших госпитализированы. В настоящий момент один человек в реанимации, трое получили травмы средней степени тяжести.

    Следователи завели дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. В настоящий момент водитель грузовика задержан.