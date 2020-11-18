Дело возбудили после смертельного ДТП в Ленинградской области

Уточняется, что авария случилась в 10:32. Согласно предварительным данным, 39-летний водитель большегруза DAF не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ.

В ДТП погибла 83-летняя женщина. В больницу обратились 11 человек. Четверо пострадавших госпитализированы. В настоящий момент один человек в реанимации, трое получили травмы средней степени тяжести.

Следователи завели дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. В настоящий момент водитель грузовика задержан.