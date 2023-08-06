Эксклюзив 06 августа 2023, 19:51 Врачи не смогли спасти сбитого Skoda ребенка на севере Москвы Источник «360»: сбитый иномаркой Skoda в Москве ребенок умер

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Ребенок, которого сбила белая Skoda Yeti на Кронштадтском бульваре в Москве, скончался, несмотря на усилия врачей. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Лихач, сбивший ребенка, скрылся с места ДТП. В настоящее время машину нарушителя нашли на парковке, добавил собеседник «360».

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По данным департамента транспорта Москвы, авария произошла в районе дома № 37. На место прибыли оперативные службы. В ведомстве не уточнили возраст пострадавшего пешехода, но подтвердили факт наезда.

Все обстоятельства случившегося уточняются.