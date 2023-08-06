Эксклюзив 06 августа 2023, 19:06 Skoda сбила ребенка на севере Москвы и скрылась с места аварии Источник «360»: в Москве ищут лихача на Skoda, сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре РИА «Новости»

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Водитель за рулем белой Skoda Yeti сбил ребенка на Кронштадтском бульваре на севере Москвы и скрылся с места происшествия. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, лихач следует по Ленинградскому шоссе в сторону Подмосковья. Полиция ведет розыск нарушителя, добавил собеседник «360».

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В столичном департаменте транспорта подтвердили факт аварии, уточнив, что иномарка сбила пешехода в районе дома № 37. На место прибыли оперативные службы города.

В районе ДТП затруднено движение, обратили внимание в ведомстве. Возраст и состояние пострадавшего в пресс-службе не уточнили.

Обстоятельства произошедшего выясняются.