Врачи достали нож из глаза пациента в КБР

В Кабардино-Балкарии врачи спасли мужчину, которому вогнали нож в глаз по самую рукоятку. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Республиканскую клиническую больницу.

По данным издания, медикам удалось достать нож из глаза и откачать кровь, которая прорвалась в желудочки мозга. Состояние мужчины оценивается как стабильное.

Накануне в Ленобласти осудили местного жителя, который устроил поножовщину в 2019 году. Между ним и двумя его собутыльниками возникла пьяная ссора, в ходе которой он смертельно ранил одного из них. Следующие 10 лет мужчина проведет в колонии строго режима.