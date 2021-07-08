Устроившего поножовщину в Ленобласти мужчину отправили в тюрьму

Суд приговорил к заключению устроившего в 2019 году поножовщину жителя Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

В августе 2019 года 34-летний мужчина выпивал алкоголь вместе со своими товарищами в хозпостройке. Между людьми возник конфликт. Обвиняемый схватился за нож и напал на своих товарищей. Один из мужчин погиб, второго госпитализировали с ранениями лица, шеи и груди.

Ранее нападавший мужчина уже был судим за совершение преступления против жизни и здоровья. Он приговорен к заключению в исправительной колонии строгого режима на десять лет и четыре месяца.