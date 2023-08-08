Эксклюзив 08 августа 2023, 16:58 Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в Астрахани Врач Самсонов: двое пострадавших после пожара в Астрахани находятся в тяжелом состоянии

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В Александро-Мариинскую областную клиническую больницу после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме в Астрахани поступили два пациента, рассказал «360» заведующий ожоговым отделением Александр Самсонов. По его словам, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Сигнал о пожаре в доме на улице Адмирала Нахимова в больницу поступил по линии медицины катастроф, заявил Самсонов. По его словам, в Александро-Мариинскую ОКБ поступили два пациента.

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«Это мужчина и женщина 1947 и 1951 годов соответственно с поражением верхних дыхательных путей. Состояние больных на данный момент тяжелое, проводится соответствующее лечение. Помощь будет оказана в полном объеме, все необходимое у нас есть. О сроках выздоровления пока говорить слишком преждевременно», — отметил заведующий отделением.

Днем 8 августа в доме 38 на улице Адмирала Нахимова в Астрахани случился пожар. Загорелись четыре квартиры, пламя выходило на обе стороны здания. Прибывшие на место спасатели вывели семь человек, еще 70 эвакуировались самостоятельно. В результате ЧП двое жильцов погибли.