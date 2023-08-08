Эксклюзив 08 августа 2023, 15:09 «Семь человек спасли». Пожар охватил четыре квартиры в Астрахани Видео «360»: в результате пожара в многоквартирном доме в Астрахани погибли два человека

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В многоквартирном доме на улице Адмирала Нахимова в Астрахани случился пожар, огонь охватил четыре квартиры. Спасатели вывели из здания семь человек, еще около 70 эвакуировались до приезда сотрудников экстренных служб самостоятельно. По предварительной информации, двое погибли. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Один из спасателей рассказал, что огонь полыхал на четвертом и пятом этажах. Пламя также охватило балконы, было открытое горение. Два человека погибли.

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«Семь человек спасли и где-то, наверное, 70 самостоятельно эвакуировались до прибытия. Пока двое погибших, мы сейчас еще осматриваем [здание]», — отметил сотрудник спасательной службы.

В пресс-службе МЧС по Астраханской области сообщили, что сигнал о возникновении пожара поступил на пульт дежурного в 11:48 по московскому времени. На месте работают восемь единиц техники и более 20 человек. По данным источника «Известий», пять жильцов дома в результате ЧП пострадали.

В Новосибирской области загорелся дом, в котором жили шесть человек. В региональном МЧС рассказали, что никто не пострадал.