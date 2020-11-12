Главврач рассказал о состоянии детей, пострадавших при прорыве трубы с кипятком в Дзержинском

«Они получили ожоги 10-15% нижних конечностей — по щиколотку. Сейчас раны обработали, их перевязали, дети находятся в стационаре. Реанимационные мероприятия не требуются», — сказала Татьяна Мельник.

Трубу с горячей водой прорвало около 14:00. Кипяток хлынул на проезжую часть, и дети, которые переходили дорогу, получили ожоги.

«Из-за наклонного характера улицы вода полилась вниз, в сторону Детской школы искусств. <…> Прорыв был оперативно устранен городскими службами. То есть в 14:20 все было перекрыто, как только сигнал поступил. Сейчас собирается штаб, будем разбираться, будет проведена проверка», — сказал «360» заместитель главы городского округа Дзержинский по общим вопросам Глеб Горскин.

Прокуратура Московской области начала проверять все обстоятельства ЧП.