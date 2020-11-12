Дети получили ожоги при прорыве трубы на улице в Дзержинском

Четырех детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы на улице в подмосковном Дзержинском. Сейчас они находятся в ожоговом центре в Люберцах.

«В результате прорыва трубы горячего водоснабжения горячая вода разлилась на проезжую часть. Четверо детей в возрасте 10-12 лет переходили дорогу и получили ожоги», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС. О состоянии пострадавших неизвестно. Обстоятельства ЧП выясняются. Областная прокуратура поручила начать проверку из-за происшествия. «В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Подмосковья.