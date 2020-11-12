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    12 ноября 2020, 16:03

    Дети получили ожоги при прорыве трубы на улице в Дзержинском

    Дамир Матюхин

    Четырех детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы на улице в подмосковном Дзержинском. Сейчас они находятся в ожоговом центре в Люберцах.

    «В результате прорыва трубы горячего водоснабжения горячая вода разлилась на проезжую часть. Четверо детей в возрасте 10-12 лет переходили дорогу и получили ожоги», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.

    О состоянии пострадавших неизвестно. Обстоятельства ЧП выясняются.

    Областная прокуратура поручила начать проверку из-за происшествия.

    «В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Подмосковья.