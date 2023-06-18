Происшествия 18 июня 2023, 21:14 Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС выросло до 35 РИА «Новости»

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От последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 35 человек. Данные уточнил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

В пострадавших населенных пунктах власти проводят подомовые обходы. Проводится комплекс мероприятий по ликвидации последствий разлива воды, отметил Алексеенко.

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«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики — вакцинировано уже 2380 человек», — написал чиновник в мессенджере.

Продолжаются выплаты компенсаций по 10 тысяч рублей. Коммунальщики и бригады ветеринаров собрали и утилизировали около тысячи погибших животных. Специалисты проводят обеззараживание мест их гибели и вакцинацию выживших домашних и сельскохозяйственных животных, чтобы не допустить распространения инфекций.

Активная фаза наводнения в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС прошла. Большая часть затопленных территорий освободилась от воды, ведутся работы по ликвидации последствий.