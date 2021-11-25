Возможной причиной ЧП на шахте в Кузбассе назвали взрыв метана

Одна из предварительных версий о возгорании угольной пыли в шахте «Листвяжная» вызывает больше вопросов, потому что если бы это действительно произошло, то на на выработках были бы очень серьезные разрушения, а их нет. Возможно, причиной возгорания стал взрыв метана, заявил «360» первый вице-президент Союза профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев.

«Если бы там вспыхнула угольная пыль, был бы сильный взрыв и достаточно тяжелые повреждения выработок, а пока об этом речь не идет. <… > Даже если произошел взрыв на штреке, значит, он был локальный, потому что пока сильных разрушений нет — судя по кадрам [c места ЧП]», — сказал специалист.

Сергеев обратил внимание на то, что в шахте есть сильное задымление, значит, уголь все-таки загорелся. Но, как подчеркнул он, угольная пыль не может самостоятельно вспыхнуть, должен быть достаточно крупный источник возгорания, чтобы это произошло.

По его мнению, в шахте мог произойти взрыв метана, от ударной волны которого и произошло возгорание. Он добавил, что выработки представляют сложную систему многокилометровых коридоров, в которые закачивается воздух, чтобы люди дышали. Там же работает система вентиляции, которая предусматривает вывод на поверхность газа метана. Работа должна строго контролироваться, руководство предприятия обязано обеспечивать соблюдение правил безопасности.

«По словам горняков, во время пересменки приборы показали превышение метана, но их все равно послали на работу», — заметил Сергеев.

Точные причины ЧП на шахте будут установлены в ходе следствия. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Власти региона подтвердили гибель девяти горняков. По данным Telegram-канала «112», жертв уже 11.