Возле Москва-Сити полностью выгорели две машины | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 20:14 Поделиться Telegram

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Viber Возле Москва-Сити полностью выгорели две машины Источник «360»: возле Москва-Сити сгорели Jaguar и Volkswagen Dominik Sostmann/Unsplash. com

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Возле Москва-Сити загорелись автомобили. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что полностью выгорели легковые Jaguar и Volkswagen.

«Машина Jaguar выгорела полностью, госномера нечитаемы. Вторая машина Volkswagen, выгорела полностью, разлива топлива нет», — рассказал собеседник «360». Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили пламя. За работой специалистов наблюдали десятки гостей и жителей столицы. Источник «360» рассказал, что сначала взорвался один автомобиль, а от него загорелась вторая машина.

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