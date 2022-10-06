Возле Москва-Сити полностью выгорели две машины | 360°

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Возле Москва-Сити полностью выгорели две машины

Источник «360»: возле Москва-Сити сгорели Jaguar и Volkswagen

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Возле Москва-Сити загорелись автомобили. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что полностью выгорели легковые Jaguar и Volkswagen.

«Машина Jaguar выгорела полностью, госномера нечитаемы. Вторая машина Volkswagen, выгорела полностью, разлива топлива нет», — рассказал собеседник «360». Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили пламя. За работой специалистов наблюдали десятки гостей и жителей столицы. Источник «360» рассказал, что сначала взорвался один автомобиль, а от него загорелась вторая машина.

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