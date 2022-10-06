Пожар вспыхнул в гаражах на северо-востоке Москвы | 360°

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Пожар вспыхнул в гаражах на северо-востоке Москвы

Гаражные боксы загорелись на улице Бибиревской в Москве

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Спасателей вызвали к дому по улице Бибиревской в Северо-Восточном административном округе Москвы. Загорелись гаражи, рассказал источник «360» в экстренных службах.

Пожар произошел рядом с домом по улице Бибиревской, 7, корпус 2. Огонь перешел на четыре гаража, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Спасатели пытаются предотвратить дальнейшее распространение, но угроза остается.

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Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС России по Москве. Пожарные подразделения прибыли на место и приступили к работе. Данных о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Обстоятельства дела установят специалисты.

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UPD: пожар локализовали на площади 80 квадратных метров, огонь перекинулся на восемь гаражных боксов.

Москва

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