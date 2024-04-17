Важное 17 апреля 2024, 17:44 Воздушную тревогу отменили в Севастополе Развожаев: в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги РИА «Новости»

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Сигнал воздушной тревоги отменили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

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Сирены включили в 16:35. Жителей просили плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ и отключить электричество. Чуть меньше чем через час сигнал отключили.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил RT. Находящихся на переправе и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Затем движение также возобновили.

Ранее военный аэродром на севере Крыма атаковали несколькими баллистическими ракетами. После там начался пожар.