17 апреля 2024, 17:44
Воздушную тревогу отменили в Севастополе
Развожаев: в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Сигнал воздушной тревоги отменили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.
Реклама
Сирены включили в 16:35. Жителей просили плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ и отключить электричество. Чуть меньше чем через час сигнал отключили.
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил RT. Находящихся на переправе и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Затем движение также возобновили.
Ранее военный аэродром на севере Крыма атаковали несколькими баллистическими ракетами. После там начался пожар.
Севастополь
Реклама
Реклама