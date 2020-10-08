Воспитательница детсада в Татарстане забыла ребенка на улице во время прогулки

В Татарстане воспитательница частного детского сада забыла малыша во время прогулки на улице. Случай попал на камеры. Теперь с этим разбирается прокуратура.

В Альметьевске ребенок гулял на улице в течение 15 минут один без присмотра, пока о нем не вспомнили сотрудники сада. Прогулка малыша попала на камеры видеонаблюдения, а после — на страницу в Instаgrаm almetyevsk_city. Местные жители забили тревогу и начали жаловаться на воспитателей.

В пресс-службе прокуратуры Альметьевска сообщили, что проведут проверку информации, размещенной в соцсетях о забытом ребенке.

«Надзорное ведомство с выездом на место выяснит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям ответственных должностных лиц дошкольного образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

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