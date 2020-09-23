Сахалинский школьник потерялся из-за принципиального кондуктора

Школьник из Южно-Сахалинска заблудился в незнакомом районе города. Добраться домой мальчик не смог из-за кондуктора автобуса, который выгнал проспавшего свою остановку ребенка.

Ученик начальной школы ехал после тренировки и задремал, уточнили в пресс-службе администрации города. На конечной кондуктор заставил мальчика выйти из салона: по инструкции транспортное средство не может разворачиваться с пассажирами.

«Затем автобус уехал по своему маршруту. Никто из взрослых не проследил, вернулся ли в салон ребенок», — заметили в мэрии.

Школьник не появился дома в назначенное время, и родители забили тревогу. Дозвониться до сына они не смогли, поскольку у ребенка разрядился телефон. Начались поиски, к которым подключились волонтеры. Мальчика нашли только спустя несколько часов.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова назвала произошедшее «вопиющим случаем». «Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности», — заметила она.

Федорова добавила, что при следовании инструкциям не стоит забывать о таких понятиях, как сострадание и внимание к детям.

Кондуктора, который заставил ребенка выйти, накажут. Сотрудников автотранспортного предприятия повторно проинструктировали о поведении с несовершеннолетними пассажирами.