Происшествия 10 июля 2023, 11:31 Школьник из Москвы попал в реанимацию с алкогольным отравлением, отмечая начало каникул Baza: отличник из Москвы отравился крепким алкоголем, отмечая окончание девятого класса РИА «Новости»

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Празднование окончания девятого класса для одного из московских отличников закончилось серьезным алкогольным отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, юноша вместе со своими одноклассниками устроил вечеринку в честь сдачи экзаменов и поступления в колледж. Празднование продолжалось до ночи. Школьник выпил порцию крепкого алкоголя и внезапно потерял сознание. Его друзья вызвали скорую помощь, которая доставила парня в реанимацию.

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В больнице у подростка диагностировали токсическое действие алкоголя. За его жизнь начали бороться врачи.

Издание Baza добавляет, что для родных школьника ситуация стала неожиданностью. Мальчик был отличником в школе, занимался волейболом на профессиональном уровне и никогда не имел проблем с поведением.

Ранее в Перми задержали подростка, который облил знакомую горючей жидкостью и поджег.