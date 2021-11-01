Юная жительница Москвы, учащаяся восьмого класса, обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. О случившемся написал телеканал РЕН-ТВ.

По данным журналистов телеканала, девушка сообщила, что надругательство над ней совершил неизвестный мужчина, личность которого сейчас устанавливает полиция. Сначала он якобы ударил подростка по голове, а затем затащил в автомобиль и изнасиловал.

Как сказала девушка, все произошло в одном из центральных районов Москвы — на проспекте Мира.

Авторы заметки, посвященной инциденту, написали, что ее отвезли в больницу с травмами и под воздействием алкоголя. В правоохранительных органах проводят проверку.

На выходных стало известно о еще одном случае изнасилования. Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина заявила, что пострадала от рук неизвестного мужчины, который напал на нее в парке, а затем отвез в гостиницу. О случившемся девушка написала в Instagram.

Там же она рассказала, что в полиции якобы скептически отнеслись к ее заявлению, но все-таки приняли. По словам Гаршиной, правоохранители предупредили ее, что если изнасилование не получится доказать, дело заведут уже на нее. Позже в полиции ответили, что просто предупредили девушку об ответственности за ложный донос.