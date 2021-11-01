Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина пострадала от рук неизвестного насильника. Мужчина напал на девушку в парке Павлика Морозова. После первого изнасилования он утащил ее в гостиницу, где продолжил издеваться над пойманной жертвой. Об этом Алина рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка пояснила, что все произошло рано утром. Насильник подошел к ней сзади и пригрозил, что зарежет, если она будет кричать.

«Мужчина был больше и сильней, сжимал шею и руки. Выбраться было невозможно. Я сказала, что не буду кричать и попросила не резать», — написала Алина. По ее словам, напавший на нее был пьян и, спустя какое-то время перестал скрывать свое лицо.

На парке насилие не закончилось

«Из парка он повез меня в гостиницу, я с ужасом внутри продолжала подчиняться, так как очень боялась. Бегаю плохо. Было очевидно, что домой меня из парка так не отпустят после всего», — пояснила пострадавшая.

Алина отметила, что ей пришлось подчиняться всем указаниям похитителя, так как она боялась за свою жизнь. Она сбежала, когда ее мучитель уснул. Его имя она узнала у бабушки-коменданта, которой рассказала, что ее привезли в гостиницу силой.

«В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что все было по обоюдному согласию. Но заявлением все-таки приняли», — подчеркнула пострадавшая.

По ее словам, правоохранители ее предупредили, что если не получится доказать, что это не она сама «познакомилась» с мужчиной, то тогда против нее заведут уголовное дело.

«Слышала из слов полицейских, что у него уже были судимости и колония. Переживаю также, что он может продолжить насилие над другими девочками», — пояснила Алина.

В последних Stories она рассказала, что ей удалось найти хорошего адвоката. По ее словам, работать с юристами-женщинами ей комфортнее. Кроме того, на нее накинулись хейтеры, которые не поверили в то, что она стала жертвой насильника.

Ответ полиции

Действия своих сотрудников объяснили в Управлении МВД по Екатеринбургу. В беседе с URA.ru представители ведомства заявили, что полицейские не отказывали в приеме заявления, а напомнили об ответственности за ложный донос.

Личность подозреваемого установили и успели опросить. Собранные материалы передали в Следственный комитет. По данным издания Е1.Ru, сотрудники регионального главка СК сейчас проводят проверку по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.