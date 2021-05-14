Восьмиэтажка загорелась в Екатеринбурге. Видео

Жилой восьмиэтажный дом загорелся на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. О пожаре сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о ЧП поступила в ведомство в 12:56 по местному времени (10.56 по московскому времени). Уже через пять на место прибыли первые пожарные расчеты. Спасатели установили, что возгорание возникло на кровле дома.

На видео с места ЧП видно, что вся площадь крыши затянута дымом. Виден и очаг возгорания. Жильцов дома экстренно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидация пожара продолжается. На месте работают более 20 человек личного состава МЧС и восемь пожарных расчетов.

Еще один крупный пожар тушили сегодня под Екатеринбургом. ЧП произошло на мусорном полигоне. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Окрестности заволокло едким дымом. Причину возникновения пожара установят дознаватели.