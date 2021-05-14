Мусорный полигон загорелся под Екатеринбургом

Крупный пожар произошел на мусорном полигоне в городе Березовском в 15 километрах от Екатеринбурга. О возгорании сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Информация о происшествии поступила в ведомство около 04:43 (02:43 по московскому времени). На место прибыли четыре пожарных расчета, 14 человек личного состава и два трактора от самого полигона.

В 07:40 пожар удалось локализовать. В настоящее время тушение огня продолжается. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Ее установят дознаватели после полной ликвидации пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.

Окрестности города сильно задымлены. Ранее смогом из-за лесных пожаров накрыло Екатеринбург. Возгорания возникли в Курганской области. В апреле в самом Кургане из-за загоревшихся камышей огнем были уничтожены семь домов. Людям было предоставлено временное жилье.

В МЧС тогда призвали соблюдать осторожность при обращении с огнем на природе. В лесах и парках ряда региона введен сейчас повышенный режим пожароопасности.