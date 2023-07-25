Происшествия 25 июля 2023, 10:30 Восьмерых россиян привлекли к ответственности за подготовку убийства Владимира Соловьева Глава СК Бастрыкин: дело о подготовке убийства журналиста Соловьева расследовали РИА «Новости»

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Следственный комитет завершил расследование дела о подготовке убийства журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Всего в нем восемь фигурантов, которые сейчас знакомятся с материалами. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

Он добавил, что преступление готовили по заказу Главного управления разведки Украины. Уголовное дело в отношении заказчиков и других участников террористической группы выделили в отдельное производство. Главарь организации пытался уйти от ответственности, притворившись психбольным, но психиатры установили, что он совершенно здоров.

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Шестерых членов неонацистской террористической организации, готовивших убийство Владимира Соловьева, задержали в апреле. У них нашли коктейли Молотова, самодельную взрывчатку, пистолеты Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату и патроны, а также наркотики и поддельные паспорта граждан Украины. Все фигуранты признали вину и сообщили, что после преступления хотели уехать за границу. Неонацисты также планировали убийство других журналистов, среди которых Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Евгений Попов, а также собирались поджигать военкоматы.