Происшествия 20 февраля 2023, 12:28 СК расширил обвинения фигурантам дела о подготовке нападения на Соловьева Фигурантам дела о подготовке покушения на ведущего Соловьева вменили участие в терроризме

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Фигурантам уголовного дела о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева вменили участие в террористической организации и еще ряд менее тяжких преступлений. О расширении списка обвинений сообщил «Коммерсант».

Поначалу задержанных обвиняли в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, соединенном с попыткой насилия над ним. Расследование велось по редкой статье 144 УК РФ. Следователи также подали в суд ходатайство о продлении сроков содержания обвиняемых под стражей. «Коммерсанту» известно о семи фигурантах дела, которые якобы стали последователями террористической группы National Socialism / White Power*. Некоторые из них уже были судимы, большинство — безработные, у двоих есть инвалидность.

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Владимир Соловьев стал получать угрозы из-за его высказываний по поводу СВО. Через некоторое время стало известно, что готовится подрыв его машины. Журналиста взяли под охрану, началось расследование. Фигуранты появились в деле почти сразу, начались аресты. При обысках у подозреваемых нашли «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. Кроме того, по версии следствия, фигуранты в знак протеста против спецоперации участвовали в поджогах административных и служебных зданий и автомобилей.

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Дело ведет управление ГСУ СКР по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. Срок ареста обвиняемых на данный момент — до конца марта, однако его могут продлить из-за сложности дела.

National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть» — запрещенная в России террористическая организация.