Происшествия 16 декабря 2022, 09:01 Восемь жителей Лантратовки в ЛНР погибли при утреннем обстреле ТАСС: при обстреле ВСУ Лантратовки ракетами HIMARS погибли 8 человек, 23 ранены РИА «Новости»

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Украинские войска утром 16 декабря обстреляли село Лантратовка в Луганской Народной Республике. Погибли восемь человек, еще 23 получили травмы. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

Ракеты повредили здание, в котором находились люди. Восьмерых не удалось спасти, 23 человека получили травмы. В экстренных службах предупредили, что жертв может стать больше — разбор завалов продолжается.

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Вооруженные силы Украины в 04:10 выпустили по селу Лантратовка в Троицком районе ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS — представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заметило три снаряда, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о четырех.

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Кроме того, 16 декабря ВСУ ударили по городу Стахановe. В 02:26 ВСУ выпустили три ракеты HIMARS, Андрей Марочко также рассказал об артиллерийском обстреле снарядами крупного калибра. По его словам, пострадали мирные жители.