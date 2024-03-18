Происшествия 18 марта 2024, 22:20 Восемь воздушных целей сбили на подлете к Белгороду Губернатор Гладков: восемь воздушных целей сбили над Белгородом и районом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские системы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. Упавшие обломки повредили здания и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В городе обломки сбитых целей повредили кровлю промышленных помещений, выбили окна в медицинском учреждении, повредили автомобиль.

Реклама

В Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пострадал частный дом, в селе Севрюково осколки побили легковой автомобиль. В районе также повреждена линия электропередач, без света остались жители сел Разумное и Крутой Лог.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор.

За неделю в Белгородской области из-за атак ВСУ погибли 11 мирных жителей, сообщили в Минздраве региона. Пострадали 82 жителя региона.