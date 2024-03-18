Важное 18 марта 2024, 13:33 Более 10 человек погибли при обстрелах ВСУ в Белгородской области за неделю Белгородский Минздрав: с 12 марта при обстрелах ВСУ погибли 11 жителей региона РИА «Новости»

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С 12 марта в Белгородской области 11 человек погибли и еще 82 пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Минздрава региона Андрей Иконников на совещании в региональном правительстве.

«Всего за неделю с 12 по 17 марта было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли», — процитировало его РИА «Новости».

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По словам Иконникова, среди пострадавших, которые остаются в больнице, — два ребенка. Состояние девяти пациентов оценили как тяжелое, но стабильное. Лечение некоторых пострадавших будет более длительным — возможно, их направят в федеральный центр, подчеркнул министр здравоохранения Белгородской области.

В понедельник, 18 марта, при попытке ВСУ атаковать Белгород и Белгородский район с воздуха пострадали два человека. У одного из них минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза — его отвезли в больницу на машине скорой помощи. Второй пришел в медучреждение сам с непроникающим ранением брюшной стенки и после оказания помощи отказался от госпитализации.