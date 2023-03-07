Эксклюзив 07 марта 2023, 10:50 Блогеров Чекалиных назвали одними из подозреваемых по делу об уклонении от уплаты налогов Адвокат Чекалиных Мушалимов: дела о налогах не предусматривают тюремный срок "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Чету блогеров Чекалиных — Валерию и Артема — заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Их адвокат Михаил Мушалимов в беседе с «360» сказал, что его подопечным не грозит тюремный срок.

По версии СК, супруги задолжали государству 300 миллионов рублей. Кроме того, их заподозрили в некорректном оформлении бизнеса для снижения налоговой ставки.

Реклама

Мушалимов заявил, что Чекалины являются одними из подозреваемых.

Реклама

«Уголовное дело возбудили на несколько человек — в отношении неопределенного круга лиц. Сейчас проверяются все причастные, и это нормальная практика для расследования преступлений экономической направленности», — сказал адвокат блогеров.

Также он добавил, что пока никого не задержали. Мишулин не смог рассказать, кого еще помимо Чекалиных СК счел причастными к делу.

Он отметил, что правоохранители сами определяют дальнейший ход расследования. Также Мушалимов рассказал, как обычно проходят дела по обвинению от уплаты налогов.

«Общая практика такова: проходят допросы свидетелей и всех лиц, которые, возможно, обладают какой-то информацией о данном деле. Затем проводят экспертизы. Отмечу, что подобные дела прекращают, когда обвиняемый выплатит долг по налогам. И такого человека признают несудимым», — описал он.

Также адвокат Чекалиных добавил, что дела, связанные с налоговой сферой, расследуются с привлечением инспекторов ФНС и отдела по борьбе с экономическими правонарушениями.

По словам Мушалимова, сейчас ведутся следственные действия. В них помимо СК участвуют представители налоговой, МВД и ФСБ. Также адвокат Чекалиных добавил, что все органы стараются обеспечить сохранность доказательств. По его словам, сотрудники налоговой не будут проводить разбирательства в спешке.

«По данной категории дел возможна только мера пресечения в виде подписки о невыезде». — добавил Мушалимов.

Также он добавил, что до окончания разбирательств все подозреваемые спокойно могут вылететь за рубеж и вернуться. По его мнению, в таком деле никто не будет пытаться препятствовать следствию.