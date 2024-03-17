Происшествия 17 марта 2024, 21:05 Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Восемь человек пострадали в поселке Октябрьский после отражения воздушной атаки средствами противовоздушной обороны воздушной атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины — непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины — осколочные ранения правой голени, еще у одной — осколочное ранение головы», — уточнил глава региона.

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Гладков добавил, что еще трое мужчин самостоятельно обратились в Центральную районную больницу. При этом у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей, а у третьего — осколочные ранения головы и проникающее ранение в живот. Сейчас всем раненым оказывается медицинская помощь в медучреждениях Белгорода, подчеркнул губернатор.

В поселке Октябрьский Белгородского района в нескольких квартирах выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домах, а также повреждены четыре машины и автобус.

До этого российское Минобороны в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области.

Ранее военное ведомство сообщило, что бойцы ВС РФ пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию России в в районе села Козинка Белгородской области.