17 марта 2024, 13:55
Названы потери украинских ДРГ при попытке проникновения в Белгородскую область
Минобороны: ВС РФ пресекли попытки украинских ДРГ перейти границу около Козинки
Российские военные пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию России в районе села Козинка Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что российские подразделения нанесли огневое поражение группам украинских диверсантов, пытавшихся перейти границу с Россией около села.
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«Нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков», — заявили в пресс-службе министерства.
Удар по диверсантам нанесли военные самолеты, беспилотники и артиллерия. В результате противник потерял до 65 человек, а также установку реактивной системы залпового огня Vampire и орудие Д-20.
Украинские боевики уже несколько раз совершали попытки войти в Белгородскую и Курскую области через границу. Но после отпора со стороны российских войск они отступали с большими потерями. В минувшую субботу, 16 марта, Минобороны опубликовало видео удара по украинским диверсантам около Козинки.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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