Эксклюзив 05 апреля 2024, 11:00 Около 600 жителей Ростовской области остались без света из-за удара ВСУ Голубев: из-за атаки БПЛА около 600 ростовчан потеряли доступ к электроэнергии РИА «Новости»

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Беспилотники ВСУ ударили по подстанции в Морозовском районе Ростовской области и повредили линии электропередач. В результате без света остались порядка 600 местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал. Он отметил, что специалисты в ближайшее время восстановят электроснабжение — аварийные бригады уже завершают ремонтные работы.

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«Незначительные повреждения получило имущество граждан. В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах», — добавил губернатор.

Голубев указал, что из-за рухнувшего беспилотника оказалось повреждено ограждение и хозпостройки на частном подворье. Глава региона пообещал, что жителям помогут в восстановлении имущества.

Ранее Минобороны заявило, что украинские боевики в ночь на 5 апреля пытались атаковать территорию России с помощью 53 дронов. Большую часть из них дежурные средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. БПЛА также фиксировали в Саратовской, Курской, Белгородской областях и Краснодарском крае.