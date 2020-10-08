Воронку и осколки снаряда нашли в дагестанском селе

Воронку и осколки снаряда обнаружили жители высокогорного села Чигар в Дагестане. Населенный пункт расположен в 40 километрах от границы с Азербайджаном.

«Буквально неделю назад были слышны звуки, напоминающие раскаты грома. Никто не придал этому особого значения, а вчера мимо проходящий пастух обнаружил воронку и обломки, предположительно, от снаряда», — рассказал РИА «Новости» глава района Закир Гусейнов.

Местные жители выложили фотографии с обломками в Instagram. В комментариях предположили, что это снаряды с места боевых действий в Нагорном Карабахе, который находится в 200 километрах от села Чигар. На фотографии обратили внимание власти региона. Теперь предполагаемые остатки снаряда будут изучать эксперты. Создана следственно-оперативная группа.

Источник фото: Instagram

Ранее стало известно, что в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжаются артиллерийские обстрелы. Жители Степанакерта прячутся в подвалах. Многие из них потеряли свои дома. Часто в городе звучит сирена воздушной тревоги. Магазины и кафе Степанакерта закрываются, улицы пустеют. Стало трудно просто достать продукты питания.