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    08 октября 2020, 15:02

    Воронку и осколки снаряда нашли в дагестанском селе

    Ксения Басырова

    Воронку и осколки снаряда обнаружили жители высокогорного села Чигар в Дагестане. Населенный пункт расположен в 40 километрах от границы с Азербайджаном.

    «Буквально неделю назад были слышны звуки, напоминающие раскаты грома. Никто не придал этому особого значения, а вчера мимо проходящий пастух обнаружил воронку и обломки, предположительно, от снаряда», — рассказал РИА «Новости» глава района Закир Гусейнов.

    Местные жители выложили фотографии с обломками в Instagram. В комментариях предположили, что это снаряды с места боевых действий в Нагорном Карабахе, который находится в 200 километрах от села Чигар. На фотографии обратили внимание власти региона. Теперь предполагаемые остатки снаряда будут изучать эксперты. Создана следственно-оперативная группа.

    Воронку и осколки снаряда нашли в дагестанском селе | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

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