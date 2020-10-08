Взрывы раздались в центре Степанакерта

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября этого года. Армения и Азербайджан обвиняют в этом друг друга, перекладывая ответственность за начало военных действий на противника. В Нагорном Карабахе сообщают, что под обстрел попали мирные населенные пункты — их бомбят из артиллерийских орудий. В зоне поражения оказалась и столица непризнанной НКР — Степанакерт.

После начала военных действий Армения впервые в истории объявила полную мобилизацию. Кроме того, страна ввела режим военного положения. Азербайджан начал частичную мобилизацию, а военное положение ввел лишь в некоторых регионах.

Президенты России, Франции и США призвали страны прекратить военный конфликт и перейти к мирному обсуждению конфликта — переговорам без предварительных условий. При этом Турция заявила, что окажет Азербайджану любую помощь, которая ему потребуется.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что страна признает Нагорный Карабах только в одном случае — если анализ ситуации покажет, что это позволит разрешить военный конфликт. Если выводы не укажут на такой исход событий, Армения воздержится от этого шага.