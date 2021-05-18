Воронежцы сообщили о мужчине с пистолетом у школы

Жители Воронежа сообщили о мужчине с пистолетом, которого заметили рядом со школой № 85. В пресс-службе регионального управления СК сообщили «360», что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Мужчину, предположительно, с оружием в руках заметили у школы на улице Маршала Жукова, дом 2. Тревогу забили местные жители, сообщили в СК.

«У нас есть такая функция — „Народный корреспондент“. Видимо, кто-то это все увидел. Я у дежурного уточнила, мне сказали, что все поехали [на место]. Первоисточник — местные жители», — сообщила старший помощник руководителя воронежского СК по взаимодействию со СМИ Ольга Бовт.

В мэрии Воронежа заявили «360», что информация в некоторых СМИ о человеке, якобы забежавшем в школу с пистолетом, не соответствует действительности.

«Это чушь, ложь и неправда», — сообщил руководитель пресс-службы администрации города Никита Чеботарев.

В мэрии рассказали, что на место тут же приехала Росгвардия.

«Бросились в погоню, но его уже не было нигде. Это все со слов детей. И звук, хлопок, со слов детей. Сейчас работают правоохранительные органы там, разбираются в обстоятельствах», — сообщил Чеботарев.

Безопасность российских школ сейчас находится на особом контроле после трагедии в Казани, где неделю назад в гимназии № 175 произошла стрельба. Погибли девять человек, включая семерых детей. Во вторник другую казанскую школу — № 67 — эвакуировали после письма от злоумышленника, назвавшего себя сообщником Ильназа Галявиева, которого обвинили в нападении на гимназию 11 мая.