Казанскую школу эвакуировали после письма «сообщника Ильназа Галявиева»

Казанскую школу № 67 эвакуировали после письма от злоумышленника, который назвал себя сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева. Из здания вывели детей и преподавателей.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагира Валиди.

«На почту школы сегодня до уроков пришло письмо (от „сообщника“), его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы», — сообщил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что обвиняемого в убийстве девяти человек Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду. Сейчас он находится в одноместной камере и жалоб на содержание от него пока не поступало.

На прошлой неделе в казанской гимназии № 175 молодой человек устроил стрельбу и взорвал самодельное взрывное устройство. В результате погибли девять человек. На суде Галявиев свою вину признал. За неделю неравнодушные люди собрали более 73,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим в результате стрельбы.