Происшествия 19 апреля 2023, 20:00 Воронежские следователи начали проверять школу после обрушения потолка на ученицу СК начал проверку воронежской школы после рухнувшего на пятиклассницу потолка РИА «Новости»

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Следователи начали проверку после сообщений СМИ об обрушении потолка в одной из школ Центрального района Воронежа на ученицу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

По данным ведомства, в результате ЧП пятиклассница получила травму. По данному факту проводится доследственная проверка.

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«Будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в заявлении.

Потолок рухнул на пятиклассницу во время урока в школе № 9 в среду, 19 апреля. По словам родителей учеников, девочка, предположительно, сломала плечо, однако официально эта информация не подтверждена, сообщили «Вести Воронеж».

Ранее стало известно, что 32 ребенка пострадали в школе в Алтайском крае из-за распыления перцового баллончика. Его принес в учебное заведение один из учеников, распылив содержимое баллончика в здании. Некоторым пострадавшим школьникам потребовалась госпитализация.