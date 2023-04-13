Происшествия 13 апреля 2023, 08:28 Более 30 детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе в Алтайском крае ТАСС: 32 ребенка пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе в Алтайском крае РИА «Новости»

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В одной из школ в Бийском районе Алтайского края распылили газовый перцовый баллончик. В результате помощь медиков потребовалась 32 детям в возрасте 11-12 лет, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

В ведомстве уточнили, что пять детей доставят в Детскую городскую больницу, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, добавили в пресс-службе.

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В Telegram-канале КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» отметили, что ЧП произошло в селе Первомайское. Пострадавшие дети жаловались на слезотечение, жжение во рту. У одного ребенка было чувство нехватки воздуха. По словам учеников, один из школьников принес на занятия перцовый баллончик и распылил его содержимое в здании.

«Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. <…>Сейчас начинают поступать вызовы в частном порядке. Дети, придя со школы домой, жалуются на недомогание», — пояснил главный врач ССМП Алексей Карнаухов.