Происшествия 04 апреля 2023, 10:18 Воронежец упал с 19-го этажа на припаркованную машину и выжил МЧС: 40-летний воронежец упал с 19-го этажа дома и выжил

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Сорокалетний воронежец упал с 19-го этажа на припаркованный Nissan X-Trail и выжил. Мужчину госпитализировали, сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на главное управление МЧС по региону. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина — похоже, пьяный — поднимается после падения.

Все случилось на улице Летчика Колесниченко накануне около 20:00. Перед тем как упасть, воронежец что-то прокричал с верхнего этажа. Скорую помощь и спасателей вызвали очевидцы. Пострадавшего вытащили из разбитой машины, осмотрели и отправили в медучреждение. Судя по видео, он добрался до машины скорой помощи на своих ногах.

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По данным Telegram-канала SHOT, по дороге в больницу мужчина пел медикам песни.

В январе прошлого года московская школьница выжила, упав с 22-го этажа. В ее крови нашли алкоголь. Вероятно, восьмиклассницу спасло то, что было много снега и она была пьяна — в такой ситуации мышцы более расслаблены и тяжесть при падении распределяется равномерно.