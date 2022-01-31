Остеопат Евдокимов объяснил, как московская школьница выжила после падения с 22 этажа

Остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал NEWS.ru, как московской школьнице удалось выжить, упав с 22 этажа. Девочку спасли снег и алкоголь.

Он объяснил, что у пьяных людей мышцы тела расслабляются, тело не успевает напрягаться, поэтому при падении тяжесть распределяется более равномерно.

«Во-вторых, при падении, вероятно, были препятствия в виде карнизов, выступов, бельевых веревок, девочка могла скользить по стене, как вариант, что замедляло скорость падения. И, конечно же, поверхность, на которую она упала. Сейчас зима, достаточно много снега, может, на месте падения были большие сугробы, а поверхность ударения — наклонной, и энергия падения частично перешла в энергию скольжения. Скорее всего, совокупность факторов. Это не голый асфальт, а сугробы. Они, наверное, самую большую роль и сыграли», — сказал врач.

Школьница, выпавшая из окна, сейчас находится в больнице. У нее диагностировали ЧМТ, сотрясение мозга, травму живота и множественные ушибы.