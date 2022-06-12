Уголовное дело открыли после наезда иномарки на группу велосипедистов в Луховицах
МВД: уголовное дело открыли по факту ДТП с участием иномарки и велосипедистов в Луховицах
Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту наезда иномарки на группу велосипедистов в Луховицах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
ДТП произошло поздно вечером накануне на 3-м километре автомобильной трассы Луховицы — Дединово. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и въехал в велосипедистов. После этого он врезался в Mercedes.
В результате ДТП один человек погиб, еще девять получили повреждения. Источник ТАСС сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 11.
Прокуратура Московской области сообщила, что в группе велосипедистов были как дети, так и взрослые. Ведомство организовало проверку обстоятельств происшествия, оно даст оценку по соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Место ДТП лично осмотрел прокурор городского округа Луховицы Михаил Сурмило.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.