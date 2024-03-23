Происшествия 23 марта 2024, 20:25 Воробьев рассказал, когда посетители Crocus City Hall смогут получить вещи из гардеробов Воробьев: вещи и автомобили из Crocus City Hall начнут передавать 24 марта РИА «Новости»

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Личные вещи из гардероба и автомобили с подземной парковки в Crocus City Hall начнут выдавать в воскресенье примерно в 19:00. Об этом журналистам сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что подземная парковка в ТЦ рассчитана на 150 автомобилей. Пришедшие на концерт люди оставляли вещи в гардеробе, но многие потеряли жетоны. На данный момент доступ к гардеробу ограничен.

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«Сегодня был большой запрос по системе, которая позволит получить и личные вещи, и автомобили. С завтрашнего дня с 12:00 предложим алгоритм [получения вещей] <…> Мы должны предусмотреть удобную схему, которая позволит передать имущество в течение завтрашнего дня, в том числе и автомобили. Наша задача — начать их передавать в районе 19:00 завтра», — сообщил Воробьев.

Губернатор отметил, что работы по разбору завалов на месте обрушения продолжатся несколько дней. Этим занимаются 719 специалистов и 213 единиц техники.