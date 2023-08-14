Происшествия 14 августа 2023, 19:58 Вопросы по разбитым при взрыве машинам в Сергиевом Посаде будет решать рабочая группа Рабочую группу создали для решения вопросов с разбитыми авто в Сергиевом Посаде РИА «Новости»

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От владельцев пострадавших при взрыве автомобилей продолжают поступать многочисленные вопросы. Чтобы оперативно реагировать на все обращения, создали рабочую группу, сообщил в Telegram-канале глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

В состав этой группы вошли сотрудники администрации, правоохранительных органов, прокуратуры, СК и МЧС.

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На сегодняшний день в списках владельцев пострадавших машин — 223 человека. Их контакты передали рабочей группе, добавил Акулов.

По его словам, автовладельцам позвонят и назначат время, когда подойти в администрацию для оформления выплаты. Помимо этого, объяснят, какие документы нужно будет взять с собой.

«Такой механизм создан для удобства и оперативности работы», — подчеркнул глава округа.

Он обратил внимание, что тем, кто ранее не обращался по этому вопросу, можно узнать алгоритм действий с 09:00 до 18:00 по телефону 89151351510.