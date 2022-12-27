Происшествия 27 декабря 2022, 09:18 «Вопросов осталось много». Автоледи из Магнитогорска по ошибке возила на заднем сиденье пьяного мужчину Жительница Магнитогорска под Новый год нашла на заднем сиденье своего авто пьяного мужчину

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Пьяный мужчина в Магнитогорске заснул на заднем сиденье машины незнакомой женщины — она случайно оставила авто открытым. Автоледи заметила пассажира не сразу и сильно удивилась, когда поняла, что ездит по городу не одна. Свою историю она рассказала в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

Утром 24 декабря Екатерина Забубонова собралась по делам, спустилась к машине и поняла, что оставила ее на ночь с выключенной сигнализацией. Женщина поехала к клиенту в поселок Нежный примерно в восьми километрах от своего дома на проспекте Ленина. В конце маршрута она заметила что-то на заднем сиденье и поняла, что везла пассажира.

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«Сказать что я испугалась, удивилась, — не сказать ничего. Человек сидел, облокотившись на дверь и с надетым капюшоном, лица не видно. Непонятно, живой ли», — рассказала женщина.

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Полупьяный, но прилично одетый мужчина мирно спал. Когда хозяйка машины разбудила его, сказал, что дома ждет жена, и пересел на такси. Но водителю стало интересно, почему он сел в ее машину, как не заметил, где находится, и что с ним произошло. Она сравнила эту историю с фильмом «Ирония судьбы» и попросила подписчиков помочь его отыскать.

«У меня вопрос: откуда ты прибился? В гостях ли был где-то. Откликнитесь, мужчина, вопросов осталось много», — написала жительница Магнитогорска.

В Москве произошел другой необычный случай. Замерзающую кошку 20 декабря спасли из запертой машины. Она просидела там два дня.