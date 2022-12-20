Эксклюзив 20 декабря 2022, 21:23 Замерзающую кошку спасли из запертого автомобиля в Москве В Москве кошка 2 дня просидела в запертом автомобиле Pixabay

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В Москве в запертом автомобиле нашли кошку. Кому принадлежит машина, пока не ясно — правоохранители устанавливают личность владельца. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что животное было заперто не меньше двух дней.

Кошку в машине заметили во дворе многоэтажного дома на улице Крылатские Холмы. Местные жители увидели, что животное долгое время никто не забирает, поэтому решили обратиться за помощью в полицию.

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За два дня, которые кошке пришлось провести в закрытом автомобиле, ее хозяин так и не появился. Правоохранители вытащили домашнее животное, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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