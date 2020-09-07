Вооруженный ножом мужчина напал на китайских школьников

В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учащихся средней школы. Четыре ребенка пострадали — им потребовалась госпитализация.

Нападение произошло рядом с учебным заведением в городе Чжанцзяцзе, сообщил портал Sina. Всех пострадавших школьников увезли в ближайшую больницу. Подробности об их состоянии не приводятся.

Нападавшего удалось задержать. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Правоохранителям предстоит выяснить, что двигало взявшимся за нож мужчиной. Ведется следствие.

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