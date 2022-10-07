Вооруженные грабители напали на инкассаторов в Орске. Видео с места происшествия | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вооруженные грабители напали на инкассаторов в Орске. Видео с места происшествия СК возбудил уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Орске

Читать 360tv в

На инкассаторов в Орске напали вооруженные грабители, сообщила пресс-служба СК по Оренбургской области. Злоумышленники ранили одного из них и похитили деньги. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Все случилось около 10 утра на улице Станиславского в Орске. По версии следствия, трое злоумышленников напали на инкассаторов, находящихся при исполнении обязанностей.

Реклама

«В результате нападения денежные средства были похищены, одним из работников службы инкассации получено огнестрельное ранение в туловище, а нападавшие скрылись с места происшествия», — рассказали в региональном СК.

Реклама

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося. СК возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство и о разбое, совершенном группой лиц.

В конце сентября трое мужчин напали на пенсионера в Татарстане. Они ударили пожилого человека по голове и отобрали у него планшет. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители задержали одного из злоумышленников. Он помог установить личности остальных подозреваемых.

0 0 0 0 0 0