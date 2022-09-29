Трое мужчин ограбили пенсионера в Татарстане | 360°

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Подмосковье
29 сентября 2022, 17:23
Еще 60 законопроектов рассмотрят в Подмосковье до конца года
Подмосковье
29 сентября 2022, 17:17
Юбилей принятия ислама народами Волжской Булгарии отметили в Ногинске
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Общество
29 сентября 2022, 17:09
Выплаты инвалидам защитят от списания за долги
Общество
29 сентября 2022, 17:09
Верховный суд не вернул Рашкину статус депутата Госдумы
Подмосковье
29 сентября 2022, 17:05
Подписка на электронную платежку за ЖКУ стала доступна еще в трех округах Подмосковья
Спецоперация
29 сентября 2022, 17:00
Игорь Скляр назвал вбросом слова о самомобилизации
Мир
29 сентября 2022, 16:59
Захарова заявила, что вопрос возобновления инспекций в рамках СНВ-3 рассматривается
Подмосковье
29 сентября 2022, 16:59
Почти 50 домов капитально отремонтируют в Наро-Фоминске к концу года
Мир
29 сентября 2022, 16:45
Минобороны Белоруссии опровергло проведение мобилизации