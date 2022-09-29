Трое мужчин ограбили пенсионера в Татарстане | 360°

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Трое мужчин ограбили пенсионера в Татарстане

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Пенсионер подвергся нападению пьяных незнакомцев в Татарстане. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

Потерпевший уточнил, что к нему на улице подошли трое мужчин. Один из них ударил пенсионера по голове и забрал его планшет.

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Одного из подозреваемых задержали, после чего тот помог установить личности остальных. Возможно возбуждение уголовного дела.

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