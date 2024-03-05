Происшествия 05 марта 2024, 09:40 Вооруженная «розочкой» дебоширка атаковала мужчин в московском баре Shot: в центре Москвы пьяная девушка с «розочкой» набросилась в баре на мужчин РИА «Новости»

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Нетрезвая девушка, вооружившись «розочкой» из разбитого пивного бокала, напала на мужчин в баре в центре Москвы. В результате пострадал сотрудник заведения, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 28-летняя жительница Чебоксар отдыхала в одном из баров Москвы, распивая пиво. Спустя какое-то время девушка начала скандалить и кричать на окружающих людей.

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Бармен и один из гостей решили успокоить посетительницу, сделав ей замечание. В ответ на это женщина еще больше разозлилась, разбила пивной бокал, сделав из него «розочку», и напала на мужчин.

В итоге дебоширка порезала бармену руку, а гостю заведения едва не проткнула шею. Сейчас все причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители под контролем прокуратуры.

Сотрудники полиции в Москве также задержали 56-летнюю женщину по подозрению в убийстве. Предположительно, она зарезала свою знакомую во время ссоры.